Lübnan parlamentosu Beyrut'ta OHAL’i onayladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta olağanüstü hal (OHAL) kararı patlamadan sonra ilk kez toplanan parlamento tarafından onaylandı.

Beyrut Limanı’nda en az 171 kişinin ölümü, 6 bin 500 kişinin yaralanması ve onlarca kayıpla sonuçlanan patlama sonrası parlamento dün ilk kez toplandı. Polis parlamento toplantısının yapıldığı yere yürümek isteyen göstericileri engelledi.

10 gün önce Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlama sonrası Lübnanlılar protesto gösterilerine yeniden başlamış, gösteriler sonucu hükümet istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn yeni bir hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümetin geçici olarak görevini sürdürmesini istemişti.

Lübnanlı milletvekilleri dünkü oturumda Beyrut’ta iki haftalık OHAL'i onayladı. Ayrıca oturumda patlamadan sonra istifa eden 8 milletvekilinin istifası da onaylandı.

Patlamanın meydana geldiği günün ertesinde 5 Ağustos’ta Beyrut’ta hükümet tarafından zaten OHAL ilan edilmişti. Ancak Lübnan yasalarına göre OHAL ilanının parlamentonun onayından geçmesi gerekiyor.

OHAL’le birlikte orduya protesto gösterilerini bastırmak için ek yetkiler veriliyor. Buna göre ordu “ulusal güvenliğe tehdit” oluşturacağı düşünülen gösterileri ve toplantıları yasaklayabilecek. OHAL kapsamında sivillerin de askeri mahkemelerde yargılanmasının önü açılıyor.

Yeni hükümetin kurulmasını hızlandırma çağrısı

Parlamento Başkanı Nebih Berri milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada yeni hükümetin kurulmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Reuters’ın bir siyasi kaynağına dayandırdığı haberine göre basına kapalı yapılan oturumda Berri ayrıca “siyasi bir mesaj da vermek istediğini” belirterek “tüm bu erken seçim konuşmalarına ve milletvekillerinin istifasına karşın parlamentonun varlığını sürdürdüğü”nü söyledi.

Meclis önünde barikat

AFP’nin haberine göre parlamento binası önünde toplanan yaklaşık 10 kişilik bir grup polis tarafından engellendi.

Aynı saatlerde Beyrut’un dış çeperinde yer alan ve daha önce pandemi nedeniyle parlamento oturumlarının yapıldığı UNESCO Sarayı’na giden yollar da barikatlarla kapatıldı.

ABD elçisi ve Fransa Savunma Bakanı Beyrut’ta

Öte yandan ABD’li diplomat David Hale dün Beyrut’a gitti. ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre Hale Lübnan'da "mali reformlar" için baskı yapacak.

Öte yandan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de dün Beyrut'a gitti.