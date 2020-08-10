Lübnan Komünist Partisi: Tek çözüm baskıcı ve dışa bağımlı güçlerden bağımsız bir geçiş hükümeti

Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri Hanna Garib, Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ardından ülkede yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Garib Lübnan’da tek çözümün Ekim ayındaki halk ayaklanmasına katılan güçlerce kabul edilecek, olağanüstü yetkilerle donatılmış bir geçiş hükümeti olduğunu söyledi.

Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri Garib, geçiş hükümetinin baskıcı ve dışa bağımlı güçlerden bağımsız, halk ayaklanmasına katılan güçlerce kurulması gerektiğini vurguladı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından Cumartesi günü kentin Şehitler Meydanı’nda düzenlenen büyük eyleme Lübnan Komünist Partisi de katılmıştı.

Hanna Garib partisinin “krizleri, savaşları ve felaketleri yaratan, dışarıdan müdahaleye kapı aralayan” mezhepçi ve bağımlı otoriter sisteme karşı sokağa çıkan yüzbinleri selamladığını belirtti.

Garib, önceki gün Zararia kasabasında Lübnan Ulusal Direniş Cephesi şehitlerinin anıtının yakılmasını da kınadı. Garib korkakça diye nitelediği saldırının, Lübnan halkının ulusal ve toplumsal kurtuluş davasına karşı bir saldırı olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerine saldırganların derhal bulunarak cezalandırılması çağrısında bulundu.

Beyrut Limanı’ndaki patlamanın ülkeye ve Lübnan halkına karşı işlenen bir suç olduğunu dile getiren Garip bu suçla birlikte halkın yaşadığı ekonomik, mali, sağlık ve sosyal felaketlerin doruk noktasına ulaştığını vurguladı.

Garib dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un inisiyatifiyle “Lübnan’a destek” için yapılan uluslararası bağışçılar toplantısına katılan ülke ve kuruluşların Lübnan’da on yıllardır yolsuzluğu destekleyenler olduğunu da vurguladı.

Garib Lübnan’a destek için reformları şart koşan ülkelerin Lübnan halkına büyük zarar veren abluka, ekonomik ve mali yaptırımların dayatılmasındaki rollerinden aklanamayacaklarını belirtti. Garip sözkonusu desteğin devlet aygıtındaki yolsuzluk bahanesiyle informel kanallardan geçirilmesi eğiliminin -bu görünüşte doğru bir argüman olsa da-, arkasındaki gerçek ekonomik ve siyasi hedeflerin sorgulanmasına engel olmadığını dile getirdi.

Lübnan Komünist Partisi'nin bugün her zamankinden daha fazla 17 Ekim’deki halk ayaklanmasının değerlerine sahip çıktığını belirten Garib, protestoculara karşı ordu ve güvenlik güçleri tarafından yapılan saldırıları kınadı. Garib göstericilere ateş açanların en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu.

Lübnan Komünist Partisi Genel Sekreteri, Beyrut Limanı’ndaki felakete yol açan tüm sorumluların, “kayırmacı istihdam politikası, yolsuzluk, ihmal, kapasite yetersizliği ve doğrudan ya da dolaylı bir komploya olası katılımları” olan siyasetçilerin hangi konumda olurlarsa olsunlar hesap vermeleri gerektiğini belirtti.