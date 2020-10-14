Lübnan ile İsrail arasındaki müzakereler 28 Ekim’de devam edecek

Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda ve Birleşmiş Milletler himayesinde başlayan deniz sınırı müzakerelerinin ilk oturumu bugün yapıldı.

Lübnan’ın güneyindeki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında yapılan oturumun ikincisinin 28 Ekim’de gerçekleştirileceği açıklandı.

Yaklaşık 1 saat süren ilk oturumdaki görüşmelere İsrail ve Lübnan heyetinin yanısıra ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ile BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis katıldı.

Lübnan heyetine başkanlık eden Tuğgeneral Bessam Yasin iki ülke arasında 1949 yılında varılan anlaşma doğrultusunda ülkelerinin deniz sınırını belirlemek üzere müzakerelere katıldıklarını ve bu müzakerelerin “makul bir zaman” içinde sorunu çözmesini umduğunu söyledi.

Haaretz'in haberine göre İsrail Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili görüşmeler olumlu giderse haftalar ya da aylar içinde bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

İsrail müzakerelerin dolaysız gerçekleşeceğini açıklamış, Lübnan ise bunu yalanlamıştı. Halihazırda iki ülke de birbirini tanımıyor ve aralarında diplomatik bir ilişki bulunmuyor.

6 kişiden oluşan İsrail heyetinde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun dış politika danışmanı ile Enerji Bakanlığı’nın genel müdürü de yer aldı. 4 kişilik Lübnan heyetinde ise iki askeri yetkilinin dışında ülkenin petrol yetkilisi ile bir deniz sınırları hukuk uzmanı bulundu.

Müzakereler öncesinde Hizbullah ve Emel Hareketi Lübnan heyetinde askeri yetkili dışında sivil yetkili bulunmasını eleştirmiş ve sivillerin heyette yer almaması çağrısında bulunmuştu.