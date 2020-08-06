Lübnan hükümeti patlamayı soruşturacak komiteye 4 gün süre verdi, muhalefet 'uluslararası soruşturma' istiyor

Lübnan’da önceki akşam Beyrut Limanı’nda meydana gelen büyük patlamanın ardından ölü sayısı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın bu sabah yaptığı açıklamaya göre patlamada ölenlerin sayısı 137’ye yükseldi, 5 bin yaralı ve onlarca kayıp var. Bakanlık ölü sayısının artabileceğini duyurdu.

Kayıpların aranmasına ve enkaz kaldırma çalışmalarına ise devam ediliyor. Askerler, Lübnan Kızılhaçı ve gönüllülerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında dün gece saatlerinde liman yakınlarındaki yıkılan bir binanın enkazından bir çocuğun sağ olarak çıkarıldığı bildirildi.

Patlama esnasında limanda çalışan onlarca kişiden ise halen haber alınamıyor.

Sivil savunma ekipleri patlamada hasar gören ve yıkılma ihtimali olan binalarda inceleme yapıyor.

Hükümetten soruşturma komitesine 4 gün süre

Lübnan hükümeti patlamayla ilgili soruşturma komitesine raporunu hazırlayıp sunması için 4 gün süre verdiğini açıkladı.

Patlamadan bir gün önce istifa eden Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti’nin yerine atanan Şarbel Vehbe, Europe 1 adlı Fransız radyosuna verdiği demeçte “Bu sabah en fazla 4 gün içinde olayın sorumluluğuna dair (nasıl, kim, ne, nerede) ayrıntılı bir rapor hazırlamakla yükümlü bir soruşturma komitesi kurma kararı alındı. Adli kararlar olacak” dedi.

Olayı “çok ciddi” diye niteleyen Vehbe, hükümetin de işi ciddiye aldığını belirttiği açıklamasında “Bu korkunç ihmal suçunun sorumluları bir yargıçlar komitesi tarafından cezalandırılacak” dedi.

Uluslararası soruşturma çağrısı

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü patlamayla ilgili uluslararası bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtirken, Lübnan’da muhalefetten de benzer çağrılar geldi.

Dürzi siyasetçi Velid Cumblat “çete” diye nitelediği hükümete güveni olmadığını belirterek uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Cumblat Hizbullah’ın desteklediği yeni hükümette yer almamıştı. Cumblat yabancı devletler ile Arap bölgesinin yardımı olmazsa “Lübnan’ın yok olacağını” öne sürerek “bir tarafsızlık hükümeti” kurulması gerektiğini savundu.

Eski Başbakan Saad Hariri’nin parlamentodaki Gelecek Hareketi bloku da uluslararası uzmanların soruşturmaya dahil edilmesini talep etti. Blok “şeffaf bir adli soruşturma” çağrısında bulundu.

Nasrallah konuşmasını erteledi

Hizbullah patlamanın ardından yaptığı açıklamada ulusal birlik çağrısında bulundu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bugün yapması beklenen konuşması ise ülkede ilan edilen yas nedeniyle iptal edildi.

Gümrük müdürü: Limandaki malzeme için 6 kez dilekçe verdim

Lübnan Gümrükleri Genel Müdürü Bedri Dahir ise bugün yaptığı açıklamada 6 yıldır limanda bekletilen tonlarca amonyum nitratla ilgili adli makamlara 6 kez dilekçe yazarak başvuruda bulunduğunu söyledi. Dahir başvurularında patlayıcı malzemenin ihraç edilmesi, yeniden satılması ya da orduya verilmesini önerdiğini belirtti.

Bir Rus vatandaşına ait 2750 tonluk amonyum nitrat yüklü geminin 2013 yılında Beyrut Limanı’na demirlediği ve çoğunluğu Ukraynalı gemi mürettebatının gemiyi terk ettiği biliniyor. Geminin kaptanı Boris Prokoşev, Batum'dan Mozambik'e giden gemiye amonyum nitrat taşıdığı gerekçesiyle Beyrut Limanı'nda el koyulduğunu, kendisinin gemideki malzemenin gübreleme için taşındığını düşündüğü söylemişti.

Lübnan dün geminin demirlemesinden beri limanda çalışan yetkililer için ev hapsi kararı alındığını açıklamıştı. Kararla kaç yetkilinin ev hapsine alınacağı ise duyurulmamıştı.

Protesto edilecek

Öte yandan Beyrut’un merkezinde Perşembe günü öğle saatlerinde patlamayla ilgili protesto gösterisi düzenlenecek.