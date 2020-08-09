Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdüssamed istifa ettiğini açıkladı.
Abdüssamed istifasının gerekçesinin hükümetin reformları uygulamaktaki başarısızlığı ve Beyrut Limanı'ndaki patlama olduğunu duyurdu.
Lübnan Enformasyon Bakanı istifa etti
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından hükümetten ilk istifa geldi.
Haber Merkezi
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdüssamed istifa ettiğini açıkladı.
Abdüssamed istifasının gerekçesinin hükümetin reformları uygulamaktaki başarısızlığı ve Beyrut Limanı'ndaki patlama olduğunu duyurdu.