Lübnan Enformasyon Bakanı istifa etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından hükümetten ilk istifa geldi.

Haber Merkezi

Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdüssamed istifa ettiğini açıkladı.

Abdüssamed istifasının gerekçesinin hükümetin reformları uygulamaktaki başarısızlığı ve Beyrut Limanı'ndaki patlama olduğunu duyurdu.