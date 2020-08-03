Lübnan Dışişleri Bakanı istifa etti

Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti hükümeti ülkeyi mali krizden kurtarabilecek reformları uygulamamakla suçlayarak istifa etti.

Ülkeye gelen dış yardımlar ülkedeki yolsuzluk vakaları üzerine gidilene kadar askıya alınmıştı. Ülkenin 1975-1990 yılları arasındaki iç savaşından bu en büyük krizi yaşadığı tahmin ediliyor.

Hitti yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun ve uluslararası topluluğun bizi yapmaya çağırdığı yapısal, kapsamlı bir reform elde etmek için etkili bir irade olmadığından, istifa etmeye karar verdim" dedi.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan Hasan Diab istifa dilekçesini kabul etti ve yeni bakanın belirlenmesi için görüşmelere başladığını söyledi.

Hitti, “Bu hükümete Lübnan adında bir patron için çalışmak üzere katıldım, sonra ülkemde birden fazla patron ve çelişkili çıkarlar olduğunu farkettim” dedi. Hitti, “Eğer Lübnan halkını kurtarmak için bir araya gelmezlerse, Tanrı korusun, gemi üzerindeki herkesle batacaktır” diye ekledi.