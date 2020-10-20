Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan 'İsrail'le müzakere' açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği İsrail'in Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakerelerini görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, "İsrail'le deniz sınırını belirlemek amacıyla başlayan müzakerelerin, Lübnan'ın egemenlik haklarını koruyacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını umuyoruz" dedi.

Geçen hafta Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhında gerçekleşen müzakerelerin ilk oturumuna ilişkin bilgi veren Kubis de tarafların ilk oturumda "sorumlu ve profesyonelce bir tutum" sergilediklerini kaydetti.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.