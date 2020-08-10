Lübnan Cumhurbaşkanı, hükümetin istifasını kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Hasan Diyab hükümetinin istifasını kabul etti.

Avn'ın Diyab'dan yeni bir hükümet kurulana kadar geçici olarak göreve devam etmesini istediği de bildirildi.

Lübnan Başbakanı Diyab akşam saatlerinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında hükümetinin istifasını açıkladı.

Beyrut Limanı’nda geçen hafta Salı günü en az 158 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 bin kişinin yaralandığı patlamanın ardından başlayan protesto gösterilerinde hükümetin istifası isteniyordu.

Diyab bugün televizyondan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında Beyrut Limanı'ndaki patlamaya neden olan malzemenin 7 yıldır depoda tutulduğunu hatırlatarak patlamanın "endemik [yöreye özgü] yolsuzluğun bir sonucu" olduğunu söyledi.

“Bugün yedi yıldır gizli kalan bu felaketin sorumlularının hesap vermesi talebinde halkın iradesini ve onların gerçek değişim isteklerini takip ediyoruz” diyen Diyab istifasını “Bugün bu hükümetin istifasını ilan ediyorum. Tanrı Lübnan’ı korusun” sözleriyle duyurdu.