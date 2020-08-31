Lübnan Cumhurbaşkanı, Berlin büyükelçisi Mustafa Edip'i başbakanlık görevine atadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bugün parlamentodaki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğiyle yeni hükümeti kurmak üzere ülkenin Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'i görevlendirdi.

Bugün parlamentoda yapılan oylamada 120 milletvekilinden 90'ının Mustafa Edib'in yeni başbakan olarak atanmasına "evet" dediği bildirildi. Lübnan parlamentosunun 128 üyesinden 8'i Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa etmişti. Eski Başbakan Saad Hariri'nin partisi tarafından önerilen Edib'in başbakanlığına Hizbullah'ın milletvekilleri de destek verdi.

Edib gazetecilere yaptığı açıklamada önceliğinin "Lübnanlıların ve uluslararası toplumun güveninini yeniden kazanmayı sağlayacak yaşamsal reformları uygulayabilmek için hızla yeni hükümeti kurmak" olduğunu söyledi.

Lübnan'da Hasan Diyab başbakanlığındaki hükümet Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamadan 6 gün sonra 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

Lübnan'ın kuruluş yıldönümü sebebiyle dün televizyonlarda yayınlanan konuşmasında Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın laik bir devlet olarak ilan edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Mevcut siyasi ve dini duruma göre Lübnan'ın Cumhurbaşkanı'nın Maruni Hıristiyan, Başbakanı'nın Sünni Müslüman, Parlamento Sözcüsü'nün ise Şii Müslüman olması gerekiyor. Söz konusu gereklilikler, Lübnan'ın çeşitli siyasi ve dini liderleri arasında imzalanan 'Ulusal Anlaşma' kapsamında tanımlanmıştı.

Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkeye davetsiz bir misafir olarak giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın bir kez daha "reform" gündemiyle Beyrut'a gitmesi bekleniyor.