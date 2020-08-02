Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail'e karşı kendimizi savunmaya hazırız

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail saldırılarının 2006 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ihlali olduğunu belirterek saldırılara karşı ülke topraklarını korumaya hazır olduklarını dile getirdi.

Avn dün televizyondan yayınlanan konuşmasında, Lübnan’ın güneyine yönelik İsrail saldırılarıyla 1701 sayılı BMGK kararının bir kez daha ihlal edildiğini söyledi.

İsrail’i ülkenin güneyinden çekilmeye çağıran Avn, Lübnan’ın BMGK kararına ve tüm anlaşmazlıkların BM gözetiminde çözülmesine bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Avn “Biz kendimizi, topraklarımızı, suyumuzu ve egemenliğimizi savunmaya adadık. Bu konuda taviz vermeyeceğiz” dedi.

İsrail 27 Temmuz’da “güvenlik hadisesi” yaşandığını ileri sürerek Lübnan’ın güneyindeki Kafarşuba’yı bombalamıştı. Aynı gün Lübnan konuyla ilgili BMGK’ye resmi şikayette bulunacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu Hizbullah’ın "sınırdan sızma girişimini" engellediklerini öne sürmüş, Hizbullah ise iddiayı yalanlayarak olayın olduğu gün kendileri tarafından herhangi bir çatışmaya girilmediğini bildirmişti.

Hizbullah’ın İsrail’in önceki hafta Suriye’de düzenlediği hava saldırısında bir militanının öldürülmesi üzerine karşılık vereceğini duyurmasının ardından İsrail kuzey sınırındaki birliklerinin sayısını artırmıştı.

Hizbulah’tan yapılan açıklamada İsrail’e Hizbullah militanını öldürmesinin karşılığının henüz verilmediği belirtilmişti.

ABD'den İsrail'e destek paketi

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Cuma günü İsrail’e yeni destek paketini Cuma günkü oturumunda kabul etti.

Buna göre ABD İsrail’e özellikle hava savunmasında kullanılmak üzere 500 milyon dolar destek verecek. Yasanın ABD Senatosu’nda onaylanması gerekiyor.