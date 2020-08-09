Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Beyrut Patlaması'na uluslararası soruşturma açmak zaman kaybı olur

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'taki son patlamayla ilgili uluslararası soruşturma yapılması taleplerini zaman kaybı olarak nitelendirdi.

Hafta başlarında, muhalefetteki Tayyar El-Mustakbel (Gelecek Hareketi) uluslararası uzmanları patlamayı incelemeye davet etti. Söz konusu parti eski Başbakan Saad Hariri tarafından yönetiliyor. Ülkedeki yolsuzluk karşıtı eylemlerin ardından Hariri bu yıl istifa etmek zorunda kalmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Avn, limandaki patlamanın uluslararası soruşturması taleplerinin amacının zaman kaybetirmek olduğunu düşünüyor. Kimin suçlu kimin masum olduğunu belirlemek için yargı sürecinin hızlı olması gerekiyor, ancak aceleye getirilmemesi gerekiyor." denildi.

Salı günü, Beyrut limanında meydana gelen patlamada ve son tahminlere göre en az 158 kişi öldü ve 6 binden fazla kişi yaralandı. Yetkililere göre, patlamaya 2014 yılında gümrük servisleri tarafından el konulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat neden oldu. Patlamanın ardından mevcut hükümeti istifaya çağıran protestolar başladı.