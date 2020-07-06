Louvre Müzesi maskeli ziyaretçilere kapılarını açtı, turist rehberleri Mona Lisa'lı protesto düzenledi

Fransa'nın başkenti Paris'in sayısız kültürel varlıklarının en önde gelenlerinden biri olan Louvre Müzesi, koronavirüs pandemisi önlemlerinin gevşetilmesinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı, ancak sıkı sağlık kurallarının eşliğinde.

16 hafta aradan sonra yeniden açılan Louvre Müzesi'ne doluşanlar maske takma zorunluluğuna uyarken, içeriye tek seferde alınanların sayısının azaltılmasına rağmen kalabalık oluştuğu ve sosyal mesafe kurallarının çok umursanmadığı gözlendi.

Tüm ziyaretler için önceden rezervasyon ve zaman kısıtlaması zorunluluğu da getiren müze yönetimi, turizmin ağır kayıp vermesi nedeniyle ekonomik açıdan zor döneme hazırlıklı olunması uyarısı yaptı.

Onlarca turist rehberi de ellerinde Louvre Müzesi'nin en tanınan hazinesi Mona Lisa portresinin fotoğraflarıyla protesto gösterisi düzenledi.

Müzenin önündeki cam piramidin etrafında toplanan turist rehberleri korona krizi nedeniyle turistlerin sayısında büyük düşüş yaşanırken hükümetin kendilerine yardım etmesini talep etti.