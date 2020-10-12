Los Angeles Lakers NBA şampiyonu oldu

NBA final serisi 6. maçında Miami Heat'i 106-93 yenen Los Angeles Lakers, 2019/20 sezonu şampiyonu oldu.

Lakers kazandığı 17'nci şampiyonlukla, Boston Celtics'in elinde tuttuğu "NBA'in en başarılı takımı" unvanına ortak oldu.

Kariyerinde 3 şampiyonluğu (2012, 2013, 2016) bulunan, 4 kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve 3 kez final serisinin (2012, 2013, 2016) en değerli oyuncusu seçilen Lebron James, Cleveland Cavaliers ve Heat formasıyla kazandığı yüzüğe, Lakers formasıyla da ulaşmayı başardı.

James'in maçtan sonra annesini arayarak şampiyonluk sevincini paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.