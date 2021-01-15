Londra-Doha seferi yapan uçak Urfa'ya acil iniş yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden uçak, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine Şanlıurfa'ya acil iniş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Katar Havayollarına ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İHA'nın haberine göre koronavirüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde Gap Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Yolcu hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda koronavirüs tespit edildiğini iletti.