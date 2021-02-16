Lokantalara yeni formül: Yüzde 30 kapasite, 45 dk sınır

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, salgın önlemleriyle ilgili ortaya yeni öneriler çıkıyor. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.

Öğretim kurumlarıyla ilgili kararların da aşamalı olarak hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Mart ayında daha önce planlandığı gibi ortaöğretimdeki eğitimin başlayabileceği, üniversitelerle ilgili ayrı bir planlama yapılacağı ifade edildi. YÖK’ün üniversitelere yaptırdığı online eğitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarının da hükümete iletildiği kaydediliyor. İddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eğitim için ikinci dönemlerinin uzatılabileceği ve eğitimin 1 Ağustos’a kadar sürebileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.