Lokanta ve kafeler önünde 'gel-al' servisi kuyruğu

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle lokanta ve kafelerin yalnızca "gel-al" ve "paket servis" için açılmasına izin verilince işletmelerin önlerinde salgının yayılmasına davetiye çıkaran kuyruklar ve yığılmalar oluştu.

Dün İstanbul Taksim'deki büfelerin önünde kuyruk oluşurken, yiyeceklerini alan yurttaşlar büfe önlerinde oturarak yemeklerini yedi. Benzer görüntüler AVM'lerdeki yemek bölümlerinde de kaydedildi.

DHA'nın haberine göre İzmir’de, tedbirler kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere ve AVM'deki koltuklara oturup yemeklerini yedi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinde masa ve sandalyeler kaldırılarak paket ya da ’gel- al’ servise geçilmişti.

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