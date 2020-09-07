Litvanya'dan AB'ye Belarus tepkisi

Belarus krizinin başlangıcından bu yana Batı ittifakının Belarus’a daha fazla baskı uygulaması için çaba gösteren Litvanya, hareketsizlikle suçladığı Avrupa Birliği’ni hedef aldı. Pazar günü Financial Times gazetesine bir demeç veren Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Likevicius, Avrupa Birliği’nin Belarus politikasını eleştirerek, Birliğin Belarus konusunda hareketsiz kalmasının, dış politikasının güvenilirliğine zarar verdiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin demokrasiyi cesaretlendirmesi ve Rusya’nın Belarus’a yönelik müdahalelerine karşı çıkması gerektiğini söyleyen Linkevicius, Birliğin Belarus muhalefetine ‘‘somut yardımda bulunmak’’ zorunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Linkevicius, ‘‘Bazen çok geç tepki veriyoruz. Aldığımız önlemler parçalı oluyor ve ne toplum ne de iktidardaki insanlar üzerinde bir etki yaratıyor. Ulusal bağlılıklarımıza sadık olmazsak, kökenlerimiz sarsılır. Belarus halkı kendisini terk edilmiş hissetmemeli’’ ifadelerini kullandı.

Linkevicius, Litvaanya, Letonya ve Estonya’nın Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile 20 Belaruslu yetkiliye yaptığı gibi, AB’nin de yaptırımlara başvurmasını tercih edeceğini dile getirdi.

Belarus’ta seçim sonuçlarını tanımayan ve seçimlerin ardından Litvanya’ya giden muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ise, Birleşmiş Milletler’i Lukaşenko’nun göstericilere yönelik tutumunu mahkûm etmeye çağırdı. Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta konuşan Tsikhanouskaya uluslararası toplumdan seçimlerdeki ihlallerden sorumlu olduğunu iddia ettiği kişilere yaptırım uygulanmasını da istedi.