Litvanya ve Letonya da Rus diplomatları sınır dışı ediyor

Prag ve Moskova arasında büyükelçilik personelinin karşılıklı olarak sınır dışı edilmesine ve her iki başkentte de çalışanların azalmasına neden olan diplomatik krizi takiben Litvanya ve Letonya da Rus diplomatları sınırdışı etme yoluna gidiyor.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Vilnius büyükelçiliğinin iki çalışanını "Çekya'yla dayanışma" için sınır dışı ettiğini söyledi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs'sa Twitter'da yaptığı açıklamada, bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Geçen hafta, 10 Rus diplomatının istenmeyen kişi ilan edilmesinin yanı sıra Washington, Moskova'nın sözde siber saldırıları ve ABD seçimlerine sözde müdahalesini gerekçe göstererek yeni bir yaptırım paketi kapsamında 32 Rus kurum ve şahsa yaptırım uyguladı. Yaptırım uygulanan kurumlar arasında Rusya BT şirketleri de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son yaptırım paketinin iki ülkenin çıkarlarına aykırı olarak dayatıldığını savundu. Rusya yaptırımlara misilleme olarak sekiz ABD yetkilisinin ülkeye girişini yasakladı ve 10 ABD'li diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Bu durum Çekya, Slovakya, Polonya ve İngiltere'nin ülkelerindeki Rus diplomatik misyonlarını hedef alan bir kampanya başlatmasını tetikledi. Rusya da karşılıklı olarak kendi ülkesindeki diplomatları ülkeden kovma yoluna gitti.

ABD'nin adımlarını takiben Çekya 2014'te ülke sınırlarında gerçekleşen bir patlamadan dolayı Rusya'yı suçlama kararı aldı. Çek hükümeti, olaya Rus gizli servisinin karıştığını iddia ediyor.

Geçtiğimi gün Çekya Dışişleri Bakanı Rusya'nın, Çekya Büyükelçisi Aleksandır Zmeyevskiy'e verdiği notada Rusya'dan 18 Çekya büyükelçilik çalışanını geri alması aksi takdirde Perşembe günü Türkiye saatiyle 13.00'de adım atacaklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ysa düzenlediği basın brifinginde "Bazı Çek politikacılarının açıklamalarına bakılırsa Kafka'yı gerçek hikayeye dönüştürmek istiyorlar. Prag'a, ültimatomlarını NATO içi iletişimde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Rusya ile bu tonda konuşamazsınız" demişti. Çekya dün itibariyle 63 Rus diplomatik misyonu üyesini daha sınır dışı etme kararını duyurdu.