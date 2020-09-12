Litvanya Tihanovskaya'yı Belarus'un seçilmiş lideri ilan etti

Litvanyalı milletvekilleri, tartışmalı seçimlerden sonra Litvanya'ya kaçan Belarus devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın ülkesinin seçilmiş lideri olarak tanınması için oybirliğiyle karar verdiler.

Litvanya parlamentosu, Perşembe günü kabul edilen “Rusya'nın Belarus'a Dayattığı Gayri Meşru Birlik” başlıklı kararda, Tihanovskaya'yı devlet başkanı ilan etmenin yanı sıra, onu ve Belarus Muhalefet Koordinasyon Konseyi'ni “Belarus halkının tek meşru temsilcisi" ilan etti. Aleksandr Lukaşenko, Muhalefet Koordinasyon Konseyi'ni kendisine muhattap olarak görmeyi reddettmişti.

Kararda Tihanovskaya'dan ülkenin "seçilmiş lideri" olarak bahsedilirken, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko "gayri meşru bir lider" olarak adlandırılıyor.

Belge, Lukaşenko imzaladığı sürece Rusya ve Belarus arasındaki gelecekteki bütün entegrasyon anlaşmalarını önceden “hükümsüz” ve “fiili ilhak” olarak etiketleyerek, özellikle Minsk ve Moskova arasındaki ilişkileri hedefliyor.

Livanya parlamentosunun onayladığı karar ayrıca Rus yetkililere, Lukaşenko'ya ve Belaruslu milletvekillilere "Belarus halkının iradesine aykırı olarak ülkenin egemenliğini yasadışı yollarla sınırlandırmak için yapıldığını" iddia ettikleri bu tür anlaşmaları imzalamaya teşebbüs etmeleri halinde yaptırımlar uygulanmasını .

AB'nin merkezi, Baltık ülkeleri kadar saldırgan değil

Hareket, Batı medyasında Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak bir toplantının iki ülkenin birleşmesinin önünü açabileceği yönündeki spekülasyonlar üzerine geldi. Bu iddialar bu hafta başında Kremlin tarafından reddedilmişti. Putin'in basın sekreteri Dmitriy Peskov, ziyaret sırasında "birleşme" veya "iktidarı devralma" olmayacağını söyleyerek söylentiyi "mutlak saçmalık" olarak nitelendirdi.

Her ne kadar AB, muhalefetin uzun süredir görevde olan görevli lehine hileli olduğunu iddia ettiği Belarus seçimlerinin sonucunu kabul etmeyi reddetse de, Litvanya Tihanovskaya'yı resmi devlet başkanı olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Litvanya’nın bu adımının ABD'nin Venezuela'daki Juan Guaido'yu tanımasıyla benzer olaylar zincirini tetikleyip tetiklemeyeceği belirsiz. Şimdiye kadar Avrupa Birliği, Belaruslu yüksek profilli yetkililere yaptırım tehdidinde bulunsa da, Lukaşenko'ya karşı saldırgan tutumunu çok da gün yüzüne çıkartmıyor.

Almanya menşeli Die Welt gazetesi geçen hafta, Berlin’in yanı sıra Paris ve Roma’nın Lukaşenko’nun kara listeye alınmasına karşı çıktığını ve Baltık devletleri ve Varşova’nın Belarus liderine yaptırım uygulamak için önerilerini geçersiz kılmak için mutabık olduklarını bildirdi.

Geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Belarus'u kasıp kavuran kitlesel protestolar ülkeyi sarsmaya devam ediyor. Salı günü Rus medyasına verdiği röportajda Lukashenko, anayasada değişiklik yapıldıktan sonra görevden ayrılabileceğini ima ederken, “sokaklardan” gelen baskı altında görevden ayrılma olasılığının olmadığını söyledi.

Belarus muhalefet liderleri 'rejimi istikrarsızlaştırmak için' Ukrayna'yı terkediyor

Belarus'lu muhaliflerin Koordinasyon Konseyi üyesi Anton Rodnenkov, Belarus'a dönmeden önce Litvanya ve Polonya'ya gitmeyi planladıklarını açıkladı.

Belarus muhalefet Koordinasyon Konseyi üyeleri Anton Rodnenkov ve Ivan Kravtsov Perşembe günü Ukrayna'dan Belarus'a iki veya üç hafta içinde dönmeyi planladıklarını söylediler.

Ukrayna'nın Strana haber kuruluşuna verdiği bir söyleşide, Belarus'a dönüşün "standart olmayan eylemlerle rejimi istikrarsızlaştırma" amacında olduğunu söylediler. Kravtsov, "Burada [Ukrayna'daki] etkinliğimiz, olay yerinde olmak önemli daha olduğu için azalacak. Bir devrime uzaktan katılmak zordur" derken, dönüşün iki veya üç hafta içinde planlandığını da sözlerine ekledi.

Anton Rodnenkov'a göre Belarus'a dönmeden önce buradan çalışmak için Litvanya ve Polonya'ya gitmeyi planlıyorlar. Muhalefet liderleri "Belarus'a dönüşümüzü daha etkileyici hale getirmek istiyoruz ve bu da hazırlık gerektiriyor." dedi.

İkili, "siyasi bir kampanya çerçevesinde" Ukrayna'da bulundukları için Ukrayna'ya siyasi sığınma talebinde bulunmayı planlamadıklarını belirttiler.

Daha önce bir basın toplantısında Belarus ile Ukrayna arasındaki sınırı yasal olarak ve kendi iradeleriyle geçtiklerini söylediler. Daha önce kimliği belirsiz kişilerce gözaltına alındıklarını söylediler. Ayrıca, Belarus muhalefet Koordinasyon Konseyi üyesi Mariya Kolesnikova'nın da zorla Ukrayna sınırına götürüldüğünü, Belarus'tan ayrılmak istemediğini ve bu yüzden pasaportunu yırttığını iddia ettiler.

Salı günü Belarus-1 devlet televizyonu, Telegram kanalında Kolesnikova'nın Ukrayna sınırını yasadışı olarak geçmeye çalışırken gözaltına alındığını bildirdi. Belarus Devlet Sınır Komitesi'ne göre, Kolesnikova, Konsey sözcüsü Anton Rodnenkov ve icra sekreteri Ivan Kravtsov ile birlikte sınır kontrolünden geçiyordu. İki adam kontrolü geçti ve daha sonra Kiev'e gitti.

Daha sonra Belarus Soruşturma Komitesi, Kolesnikova'nın devralma temyiz davası kapsamında tutuklandığını bildirdi.