Litvanya-ABD arasındaki trafik artıyor

Minsk Hükümeti, Litvanya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçlarken Litavnya'nın Belarus Büyükelçisi'ne Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından nota verildi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin büyük bir bölümünü muharebe için hazır hale getirmenin son 25 yıldaki en ciddi kararı olduğunu söyledi.

Belarus Savunma Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Litvanya'nın ülkenin hava sahasını ihlal etmeye çalıştığını söyledi.

Bakanlığın Telegram hesabına göre, Litvanya'dan gelen girişim Pazar günü saat 19.30'da ülkenin kuzeyindeki Volkovşina köyü yakınlarında tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, "Komşu bölgeden sekiz balon ve devlet karşıtı semboller içeren bir izleme cihazı fırlatıldı." denildi.

9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından, Lukaşenko'nun rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın seçimi kazandığı konusunda ısrar etmesini takiben ülkede Lukaşenko karşıtı eylemler başlamıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesinin Salı günü Belarus'a adanmış olağanüstü bir video konferans düzenleyeceği ve konferansa Svetlana Tihanovskaya'nın katılacağı söylendi.

Açıklamada "Avrupa Parlamentosu Üyeleri, muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya ve Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreteri Helga Schmid ile 9 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'taki son gelişmeleri tartışacaklar." denildi. Açıklamada Tihanovskaya'nın "muhalefetin lideri" olarak tarif edilmesiyse dikkat çekti. Tihanovskaya şu anda Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta kalıyor.

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı David McAllister ise Tihanovskaya'nın ifade verme davetini kabul etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Komite günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, AB milletvekillerinin toplantı sırasında Doğu Ortaklığı çerçevesinde Belarus ile işbirliğini yeniden gözden geçireceklerini söyledi.

Pazartesi günün erken saatlerinde Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevičius, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile bir görüşme yaptı ve taraflar, diğer konuların yanı sıra esas olarak Belarus'taki mevcut siyasi krizi tartıştı.

Biegun, Litvanya ziyareti sırasında Svetlana Tihanovskaya ile bir görüşme yaptığını da sözlerine ekledi.

Vilnius'ta düzenlediği basın toplantısında Biegun, "Bayan Tihanovskaya ile tanışma şansım oldu. Çok etkileyici bir insan ve ülkesinde neden bu kadar popüler olduğunu anlayabiliyorum" dedi. Biegun, "Toplantının amacı, Belarus halkının ne düşündüğünü duymak ve kendi kaderini tayin hakkını elde etmek ne yaptıklarını görmekti" diye ekledi.

Biegun, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'un yakın gelecekte ABD'yi ziyaret etmeyi planladığını da duyurdu.

