Listeyi açıkladılar: 78 gıda maddesinde halkın alım gücü düştü

AKP iktidarı TÜİK üzerinden gerçek enflasyon verilerini gizlemeye devam ederken, halkın alım gücü gün geçtikte daha da fazla düşmeye devam ediyor.

Tüketici Hakları Derneği (THD), son bir yılda, 50’si temel gıda olmak üzere 78 gıda maddesinde tüm işçi, memur ve emeklilerin satın alma gücünün düştüğünü açıkladı. Konuya ilişkin THD Başkanı Turhan Çakar'ın imzasını taşıyan açıklama şöyle:



TÜİK İstatistiklerine göre, Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasında olmak üzere, son bir yılda, 50’si temel gıda olmak üzere 78 gıda maddesinde tüm işçi, memur ve emeklilerin satın alma gücü düştü .

Ocak 2020 – Ocak 2021 tarihleri arasındaki son bir yılda çalışan işçilerin, memurların ve emeklilerin maaş artışları yüzde 13,5 ile yüzde 15 arasında artmıştır.

78 gıda maddesinin son bir yıllık fiyat artışları ise işçi ve memurlar ile emeklilerin ücret artışlarının üzerinde gerçekleşmiştir. Özellikle de, 27 temel gıdanın fiyat artışı ücret artışlarını ikiye katladı.

2020 Ocak – 2021 Ocak tarihlerinde ücret artışlarını ikiye katlayan 27 temel gıdanın fiyat artış tablosu

Son bir yılda 78 gıdanın fiyat artış oranları çalışanların ve emeklilerin ücret artış oranlarının üstünde olması nedeniyle, tüketicilerin çoğunluğu yeterli gıdaya erişemiyor ya da erişmekte zorlanıyor. Özellikle de kirada oturan asgari ücretli ya da düşük ücretli kalabalık ailelerin yeterli gıdaya erişmeleri hiç olanaklı değildir.

Tüketicilerin büyük çoğunluğunun yeterli gıdaya erişimini engelleyen, zorlaştıran ve yüksek gıda fiyatlarının nedeni olan yanlış tarım ve gıda politikaları terk edilmelidir.