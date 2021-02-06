Liselilerden Boğaziçi açıklaması: Biz de boyun eğmiyoruz!

Ülkenin dört bir yanından Solcu Liseliler, Boğaziçi eylemleriyle dayanışma açıklaması yaptı.

Açıklamada: "Biz de boyun eğmiyoruz! Aşağı bakmayan üniversitelileri görüyor, destekliyoruz. Okullarımızda biz de boyun eğmiyoruz. Sen de bu okullarda mücadeleyi büyütmek, listede olmayan okullarda "ben de varım" demek istiyorsan bizle iletişime geç!" denildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere birçok kentte eylemleri destekleyen okulların isimleri sıralandı.