Liseliler 'Nefes Almak İçin Örgütleniyoruz' pikniklerinde buluşuyor

Solcu Liselilerle geleneksel hale gelen 23 Nisan piknikleri bu yıl iktidarın keyfi salgın tedbirleri dolayısıyla 22 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Solcu Liseliler İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır başta olmak üzere memleketin her köşesinde yan yana geliyor. 1 Mayıs’ın neden bir kez daha önem kazandığının konuşulacağı buluşmalarda salgın koşullarında yaşanılanlar, eğitim hakkı ve aşıda patent meselesi de tartışılacak.

'Nefes almak için örgütleniyoruz'

Pikniğin çağrısı "Nefes Almak İçin Örgütleniyoruz" sloganıyla yapıldı. Alınmayan salgın tedbirlerinin, bir yılı geçkin süredir öğrencilerin eğitimden mahrum bırakılışının sorumlusunun bu düzen olduğu vurgulanan çağrı metninde tek çıkış yolunun örgütlü mücadele olduğu dile getirildi.

22 Nisan pikniklerine katılmak ve Solcu Liseliler’e dair bilgi almak için:

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