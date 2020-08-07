Limon ihracatında ön izin şartı kaldırıldı

Limon ihracatında ön izin şartını kaldıran karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Haber Merkezi

Limon ihracatında ön izin şartını kaldıran karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda ayrıca tebliğ hükümlerinin Ticaret Bakanı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.