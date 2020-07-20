Liman İş: Mahkemede tanık olan işçi işten atıldı

Liman-İş DP World Yarımca limanı ile ilgili görülen yetki davasında ifade veren işçinin işten atılması üzerine açıklama yayımladı ve sendika hakkının engellenemeyeceğini söyledi.

Sendika tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

''Sendikamız Liman-iş Türkiye depo, antrepo, tersane ve liman işçileri içerisinde güçlü bir örgütlenme ağına sahip ve iş kolunda en hızlı büyüyen sendika olma özelliğine sahiptir. Çalışma hayatın da işçilerin yasalardan doğan haklarının kullanılması güvenceli ve güvenli çalışma ortamının oluşması için mücadeleyi büyütmektedir.

DP World yarımca limanında da 2018 yılında işçi arkadaşlarımızın sendikamıza başvurmuş ve DP World işyeri ve işçi ilişkilerine, politikalarına DP World yarımca yöneticilerinin aykırı davrandığını, işçilerin üzerin de eşit olmayan ücret politikası uygulandığını ve iş güvenliği kurallarının ihlal edildiğini ifade ettiler. Bu sorunların çözümü için sendikalaşma süreci başlandı ve 2019 Mart ayında gerekli çoğunluk sağlanarak yetki başvurusu gerçekleştirildi.

Yetki başvurusu öncesinde de birçok işçi arkadaşımıza sendikadan istifa edilmesi yönünde baskılar yapıldı. Bu süre içerisin de aklın ve vicdanın el vermediği birçok uygulama ile karşı karşıya kaldık. Üstelik sendikadan istifa etmeyen işçilerin haksız yere işten atılması da mahkemelerce kanıtlanmış işten atılan arkadaşlarımız işe iade ve sendikal tazminat davalarını bir, bir kazanmışlardır. Tüm baskı ve engellemeye rağmen işçilerin yüksek iradesi ile yetki başvurusu yapıldıktan sonra DP Wolrd tarihinde görülmemiş bir uygulamayı DP World yarımca yöneticileri hayata geçirmiş ve yetki sürecimize itiraz edilmiştir. Yetki ile ilgili süren dava da ise bazı işçilerin yaşadıklarını anlatmaları ise yine yasalara aykırı şekilde engellenmek istenmiştir.

Son olarak 07.07.2020 tarihin de görülen yetki duruşmasın da üyemiz Murat Karakol mahkemenin huzurun da işyerin de sendikanın engellenmesi için yaşanan olumsuzlukları anlatmış ve yetkisi olmayan kişilerin sırf sendikalaşma mücadelesine engel olmak üzere görevlendirildiği gerçeğini ifade etmiştir. Yasal olmayan davranışların nasıl sergilendiğine mahkemede değinen Murat Karakol 16.07.2020 tarihin de yani tam olarak 9 gün sonra işten çıkarılmıştır. İşten çıkış gerekçesi ise Murat Karakola “mahkemeye çıkmışsın işyeri aleyhinde yanlış bilgi vermişsin biçiminde olmuştur”. Oysa sunulan delillerin ve tanık beyanlarının içeriğini analiz etmek tarafların değil mahkeme makamının takdiridir.

DP Wolrd yönetimine sesleniyoruz, DP World yarımcada insanlık dışı, yargı tanımaz, insan haklarına aykırı davranan kişi ve kişiler durdurulmalı ve firma işçileri ile bir an evvel sorunun çözümü için masaya oturmalıdır. DP World yarımca da yaşananlar başta işçilerimize zarar vermekte ve aynı zaman da firmanın prestijini de ayaklar altına almaktadır. Bu akıl ve çağ dışı uygulamalar sonlandırılmalıdır.

İşçi kardeşlerimize sözümüz ise şafak yakındır sendikanız etrafında kenetlenmekten vazgeçmeyin ve bunca usulsüzlüğe boyun eğmeyin. Kısa süre içerisin de yargı da gerekli kararı verecektir ve DP World işçisi hak ettiği çalışma düzenine kavuşacaktır.

Ayrıca aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına da sesleniyoruz. Tarafı olduğunuz bir duruşmada tanıklık yapan bir işçinin işten atılması diğer tanıklarımızın dinlenmesini engelleyen mahkemeye doğrudan müdahale demektir. Derhal konuya bakanlık yetkilileri müdahale etmelidir.

LİMAN-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ''