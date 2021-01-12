Limak'tan halksız ÇED toplantısı

Geçtiğimiz günlerde Kırklareli’nin Pınarhisar İlçesi Camiikebir-Beylik Mahalleleri’nde bulunan hazine arazisi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Limak Holding’e bedelsiz verilmişti. Devrin hemen ardından Limak Holding, kalker ocağı yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık aynı gün içinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının yapılmasına izin verdi.

Projenin ÇED toplantısı bugün gerçekleştirildi. Pınarhisar doğasına ve içme sularına geri dönülmez zararlar verecek bu projeye başından beri karşı çıkan bölge halkı toplantıya katılmadı.Toplantıya, sadece Limak Holding temsilcileri ile Pınarhisar'ın AKP’li belediye başkanı İhsan Talay ve belediye çalışanları katıldı. Bölge halkı ise toplantıyı yoğun katılımla protesto ederek, kalker ocağı projesine hayır dedi.

Pınarhisar’da toplantının yapıldığı alanın önünde geniş katılımlı basın açıklaması düzenlendi. CHP Pınarhisar İlçe Başkanı Burak Akdeniz’in basın bildirisini okuduğu açıklamaya CHP Kırklareli Milletvekilleri Turabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, Lüleburgaz Kent Konseyi, çevre örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'Su kaynaklarımız tükeniyor'

Kalker ocağının çevreye büyük tahribat yaratacağını vurgulayan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "İklim değişikliği ve su kaynaklarımızın azalması en büyük sorunlarımızdan biri. Lüleburgaz Deresi’nin debisi gittikçe azalıyor. Lüleburgaz’a gelecek su miktarı gittikçe azalacak bundan sonra." şeklinde konuştu.

'Herkese 'evde kal' diyen devlet, maden şirketlerine; 'yok etmeye devam edin' diyor'

Ocağın yapımına tepki gösteren CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da, "Pandemi şartlarında herkese ‘evde kal’ diyen devlet, maden şirketlerine; kazmaya, kirletmeye, yok etmeye devam edin diyor" ifadelerini kullandı. Toplantıya sadece şirket elemanlarının ve AKP’li belediye çalışanlarının katıldığını vurgulayan Gündoğdu, "İçme suyunun riske edilmesinde kamu yararı yoktur. Proje alanı aynı zamanda arkeolojik kalıntıların olduğu ve bölgede harman kaya mezarların bulunduğu bölgedir. Hükümetin rant uğruna, kontrolsüz yıkım ve talan politikalarına her ne pahasına olursa olsun dur diyeceğiz." diye konuştu.