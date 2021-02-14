LİMAK'ın kurucusu Özdemir: Kanal İstanbul'la ilgileniyoruz

Aldığı ücretsiz araziler, hukuksuz ihaleler ve en son bakanlıklara bağlı kuruluşlardan milyonlarca liralık yeni elektrik ihaleleri alan Limak Holding'in kurucusu Kanal İstanbul'a ilişkin "Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'e konuşan Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir, "Türk işadamları için pandemi bir fırsat olacak. 2022'de hızlı toparlanma, 2023'te ise eski günlerin geleceğini düşünüyorum" dedi.

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini söyleyen Özdemir, "Çin'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeden yatırımcı firmalar var. Bize 'beraber teklif sunalım' diyorlar. İhale şartnamesini bekliyoruz. Şartlar uygun olursa ortak bulup, ihaleye gireriz" ifadesini kullandı.