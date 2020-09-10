Ligler başlıyor ama maç yayını olmayabilir

Yarın başlayacak Süper Lig karşılaşmalarının Digitürk'ün yaşadığı ödeme sorunu nedeniyle ekranlara gelemeyeceği öne sürüldü.

Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, yaşanan ödeme sorununun çözülemediğini öne sürerken, şu ifadeleri kullandı:

beIN SPORTS'un sahibi olan Katarlı şirket yayın için teknik hizmet aldığı şirkete uzun süredir ödeme yapmıyor.

Neden yine bildik bir sorun: Dolar cinsinden yapılan anlaşmanın TL'ye çevrilmesi ve indirim talebi...

Digitürk'e teknik hizmet veren şirket Saran Group'a ait.

Edindiğimiz bilgiye göre Saran Group'un beIN SPORTS'tan 30 milyon Dolar alacağı var. Görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca bu gruba ait spor kanalının Digiturk'teki yayını durduruldu.

Cuma günü başlayacak yeni sezonda Katarlı şirketin direnmesi nedeniyle futbolseverle buluşamayacak.

Öğrendiğimiz kadarıyla maçların sadece birkaçının yayınlanması gündemde...

beIN SPORTS'un bir başka şirket arayışında olduğu ancak sonuç alamadığı da öne sürülüyor.