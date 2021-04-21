Ligden düşen Schalke 04'ün taraftarlarından oyunculara saldırı

Alman futbol takımı Schalke 04'ün taraftarları, takımın Bundesliga'dan düşmesine sert tepki gösterdi.

Takımın, Arminia Bielefeld'e 1-0 yenilmesinin ardından takım oyuncularının Veltins Arena stadı önünde taraftarlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Taraftarlarla futbolcular arasındaki gerginlik böyle görüntülendi:

Gelsenkirchen polisi, "Takım buraya vardığında, oyuncular otobüsten inerken etraftan memnuniyetsizlik içeren ifadeler geliyordu. Güvenlik görevlileri, gerilimin yükselmesini engelledi. Polis konuya ilişkin soruşturma yürütüyor" açıklamasında bulundu.

Kulüp de, konuya bir ilişkin açıklama yaparak, futbolcularla taraftar grupları arasındaki gerilimin "sınırı aştığını" belirtti ve yaşananları kınadı.

Kulübün açıklamasında, "2. Bundesliga'ya düşmeye dair tepki ve öfkeler anlaşılır olmakla birlikte: Kulüp, hiçbir zaman oyuncularının ve çalışanlarının fiziksel olarak zarar görmesini kabul edemez. Dün akşam, bu kişilerin yaptığı tam olarak buydu" denildi.

Bu Schalke 04'ün Bundesliga'dan 4. düşüşü oldu.