Liderler zirvesi sonrası: AB sınırları kapatmıyor

AB liderleri, Perşembe gecesi yaklaşık dört saat süren zirve toplantısında pandemi nedeniyle alınabilecek yeni önlemleri ele aldı.

Zirvenin ardından bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Hem ülkelerin kendi içinde hem de diğer ülkelere zaruri olmayan nedenlerden dolayı yapılacak seyahatlerden güçlü bir şekilde vazgeçirmemiz gerekiyor" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de zorunlu olmayan seyahatlerin kısıtlanmasına ilişkin ek kısıtlayıcı önlemlere gerek duyulabileceğini ve bu konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Von der Leyen ve Michel, ek önlemlerle ilgili koordinasyon çalışmalarının "önümüzdeki günlerde de" devam edeceğini belirtti.