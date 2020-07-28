Lice’de orman yangını

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek, Yolçatı, Çağdaş ve Cımar mahalleleri arasında kalan kırsal alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için itfaiyeye bilgi veren yurttaşlar, itfaiyenin yangının çıktığı alanın dağlık olması nedeniyle müdahalede bulunamayacaklarını belirterek, bölgeye gelmediklerini söyledi.

Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, yangının kuvvetli rüzgârın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediği bildirildi.

Yangına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar sosyal medyadan seslerini #LiceYanıyor etiketi altında duyurmaya çalışıyor.