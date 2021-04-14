Libya'ya gönderilecek aşılar bugün yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşıyla ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek 150 bin doz Kovid-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak aşılar bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak."
Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmesinde "Libya'ya 150 bin doz Covid-19 aşısını teslim edeceğiz" demişti.