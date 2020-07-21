Libya'ya askeri müdahale Mısır parlamentosunun gündeminde

Mısır Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’nin Libya’ya yönelik müdahalesine karşı askeri kuvvet kullanma yetkisini içeren tezkereyi Salı günü gizli oturumda görüşeceği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Müsteşarı Seyid Şerif, tezkerenin kabul edilmesi için meclisin üçte ikisinin onayının gerektiğini belirterek, milletvekillerinin pek çoğunun tezkereyi büyük bir heyecanla karşıladığını dile getirdi.

Şerif, Mısır halkının, siyasi liderliğe tam destek verdiğini ve Libya halkının yanında durarak Türk müdahalesini reddettiğini sözlerine ekledi.

Mısır’ın kurumlarla yönetilen ve anayasaya bağlı bir ülke olduğunu ifade eden Şerif, bu nedenle hükümetin Temsilciler Meclisi’nin onayı olmadan savaş açmayacağını ya da yurtdışına asker göndermeyeceğini savundu.

Libya’ya yönelik askeri müdahalenin ele alınacağı toplantı öncesinde, parlamento sözcüsü, iki parlamento müsteları ve genel sekreteri arasında alınacak önlemlere ilişkin bir istişare toplantısı düzenleneceği öğrenildi.

Topruk’ta bulunan Libya Temsilciler Meclisi geçtiğimiz hafta içinde Mısır silahlı kuvvetlerinin her iki ülkenin de güvenliği korumak üzere ülkedeki çatışmaya müdahale etmeye hakkı olduğu yönünde bir karar almıştı.