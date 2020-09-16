Libyalı yetkililer: Sarrac bu hafta istifa edecek

Bloomberg, Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Sarrac’ın istifa etmeyi düşündüğünü iddia etti. İddia Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yalanlanırken, kamuoyunun yanıltılmak istendiği belirtildi.

İsimlerinin yayımlanmaması şartıyla Bloomberg’e konuşan iki UMH yetkilisi, Sarrac’ın istifasını açıklayarak, üzerindeki baskıları hafifletmek istediğini ve önümüzdeki ay Cenevre’de başlayacak yeni hükümet kurma müzakerelerinin ardından sahneden çekileceğini kaydetti. Müzakereler sonucunda tarafların ülkedeki çatışan yönetimleri birleştirerek, seçimler için takvim hazırlayacak yeni bir başkanlık konseyi üzerinde anlaşması bekleniyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, planını Libya’daki müttefikleri ve uluslararası ortaklarıyla tartışan Sarrac’ın istifasını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Sarrac’ın istifasının, özellikle Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Hafter’i destekleyen bölgesel güçler tarafından memnuniyetle karşılanacağı ve müzakereleri kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Hafter’in de Rusya’nın örtük Mısır’ınsa açık müdahalesinin ardından ülkenin yeniden birleşmesi için inisiyatif alan Tobruk’taki Ulusal Meclis’in başkanı Akile Salih’e siyasal olarak daha fazla alan bıraktığına dikkat çekiliyor.