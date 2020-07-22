Libya'dan Sisi'ye askeri müdahale yetkisi veren Mısır Meclisine tepki

Libya Meclisi, Mısır'a Libya'ya müdahale yetkisi veren tasarıyı onaylanan Mısır Meclisi'ne tepki gösterdi.

Başkent Trablus'taki Libya Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Mısır Meclisi'nin, meclisi kisvesine bürünen ve Libya kabilelerini temsil ettiklerini iddia edenlerin gayrimeşru bir davetine dayanan kararını tamamen reddediyoruz'' denildi.

Mısır Meclisi'nin kararını kınama çağrısı yapan Libya Meclisi, Libya hükümetinden de ''Bu tehdide siyasi ve pratik olarak yanıt vermek için hazırlıklı olması ve uygun karşılığı vermek için her türlü seçeneği değerlendirmesi'' istendi.

Açıklamada, ''Libya, Mısır'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit teşkil etmiyor ki Mısır Meclisi askeri müdahale tehdidi savursun'' ifadesine yer verildi.

Ayrıca Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Mısır Meclisi'nin kararını savaş ilanı olarak değerlendirdi.