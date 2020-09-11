Libya'daki taraflar Fas'ta yapılan görüşmelerin ardından 'Kapsamlı bir anlaşmaya' vardı

Libya'da AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin danışma organı Yüksek Devlet Konseyi ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi heyetleri, Fas'ın Buznika kentinde beş günlük görüşmelerin ardından anlaşmaya vardılar.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki taraf Perşembe günü imzaladıkları ortak bildiride, "egemenlik pozisyonlarını üstlenmeye" yönelik kriterler, "mekanizmalar ve hedefler üzerinde kapsamlı bir anlaşmaya vardıklarını" duyurdu. Fas’ın Dışişleri Bakanı Nasır Burita, iki tarafı müzakerelerin başarısından ötürü tebrik etti.

Morocco World News'ın aktardığına göre Burita, müzakerelerin Fas’ın "Libyalıların sorunlarına vesayet veya dış etki olmaksızın çözüm bulabileceklerine" ve "Libya’nın çıkarlarını belirleyebileceklerine dair inançlarını doğruladığını" vurguladı.

Fas Dışişleri Bakanı, Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin Libya'da bir çözümün "mihenk taşı olduğunu" ve ulusal refahın geleceği için birliklerinin şart olduğunu söyledi.

Libya'dan Fas'a giden heyetler, 6 Eylül'de Fas'ta başlatılan müzakereleri devam ettirme ve anlaşmayı tamamlamak için Eylül'ün son haftasında bir araya gelme sözü verdiler.

Yüksek Devlet Konseyi ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu Fas’ın Libya’da siyasi bir çözümü kolaylaştırma çabalarını desteklemeye çağırdı.

Heyetler, rakip partilerin diplomatik çabalarını destekledikleri için Fas ve Kral VI.Muhammed'e teşekkür ettiler. Fas’ın yardımının krizin üstesinden gelmelerine yardımcı olacağını ve Libya halkının barışçıl, güvenli ve istikrarlı bir demokrasi umutlarını karşılamaya çalışacağını vurguladılar.

Taraflar, Fas'taki görüşmelerin 2015'te imzalanan Skhirat Anlaşması'nın 15. Maddesine uygun olduğunu ve Berlin Konferansı'nın sonuçlarının teyit edildiğini ve her ikisi de Libya krizine siyasi bir çözümü desteklediğini teyit ettiler. Buznika diyaloğu da ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumluydu.

Görüşmeler Perşembe günü sonuçlanmadan önce, iki taraf Salı günü yaptıkları ortak bildiride, "yolsuzluğu ortadan kaldırmayı, kamu kaynaklarının israfını azaltmayı ve kurumsal bölünmenin durumunu sona erdirmeyi amaçlayan net kurallar koymayı içeren önemli anlayışlara ulaştıklarını" duyurdu.

Diyalog, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el Mishri ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile İsa Salih'in Rabat'a Temmuz ayında yaptığı ziyaretin ardından geldi.

Fas ziyareti sırasında Libyalı yetkililer, krize yönelik her türlü çözümün temelinin 2015 Skhirat Anlaşması olması gerektiğini yinelediler. El Mishri, son beş yıldaki gelişmeleri hesaba katmak için anlaşmanın güncellenmesi gerektiğine işaret etti.

Al Mishri ayrıca rakip tarafla diyaloğa girmek için Fas'a dönme isteğini de ifade etti.