'Libya'daki kaynakları kontrol altına almak için darbe yaptılar'

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’ninin son sözcüsü Musa İbrahim, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Libya yönetiminin protestoların ilk gününden itibaren komplonun farkında olduğunu ve bunu ‘Arap dünyası ile Afrika’daki dostlara’ anlattıklarını belirterek, “Bu, Batı ülkelerinin, Libya’yı yıkarak ülke başına kendi ajanlarını getirerek petrolünü ele geçirme ve stratejik konumundan faydalanmaya yönelik planlı eylemiydi” ifadelerini kullandı.

NATO’nun Libya’ya müdahalesinin sebeplerinden birinin, Kaddafi’nin Afrika’yı Batı hegemonyasından kurtarma politikası olduğunu dile getiren İbrahim, eski liderin, kıtayı küresel finansal sistemden kurtarmak için Afrika Merkez Bankası’nı kurmayı planladığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülke yönetimi, tüm kıta için ortak altın dövizi olan Afro’nun kabul edilmesine yardımcı olmaya hazırlanıyordu. Afro, doların yerini tutacaktı. Bu, Batı’da korkuya sebep oldu. Onlar Libya’dan bu programa son vermesini talep etti. Muammer Kaddafi, bu tehditleri reddetti.”