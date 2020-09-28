Libya'daki iki rakip hükümetin güvenlik ve askeri heyetleri Mısır'da görüşecek

Libya'da Halife Hafter'in kontrolü altındaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ve AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) askeri ve sivil temsilciler, karşılıklı bir zemine ulaşmak ve 5+5 askeri komite toplantılarına hazırlanmak amacıyla Pazartesi günü Mısır'ın Kızıldeniz şehri Hurghada'da bir araya gelecek.

İki taraf Birleşmiş Milletler himayesinde beş yıl sonra Mısır'da ilk kez bir araya gelecekler.

Temmuz ayında yapılan ayrı açıklamalarla UMH ve Libya Temsilciler Meclisi tarafından ateşkes ilan edilmiş ancak iki taraf da birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçlamıştı.

Mısır, Libya'da siyasi bir çözüm için ateşkes, milislerin tamamen geri çekilmesi ve ülkeye dış müdahalenin durdurulması çağrısında bulunuyor.

Haziran ayında Mısır, Berlin konferansının sonucuna dayanan Kahire Deklarasyonu adlı bir barış girişimi önermiş, bu kapsamda ateşkes ve liderlik konseyinin seçilmesini öne sürmüştü.

Temmuz ayındaysa, Mısır parlamentosu ülkenin silahlı kuvvetlerinin yurtdışında "silahlı milislerin ve yabancı terörist unsurların çalışmalarına karşı stratejik batı yönünde ulusal güvenlik amacıyla" konuşlandırılmasına onay vermişti.

Karar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin daha önce ülkenin ulusal güvenliği için "kırmızı çizgi" olarak nitelendirdiği Libya’nın Sirte kentine yönelik herhangi bir saldırı karşısında Mısır'ın "boş durmayacağı" konusundaki açıklamasından sonra gelmişti.