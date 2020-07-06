Libya'da Türkiye protesto edildi

Libya'nın Bingazi kentinde bir grup gösterici Libya Ulusal Ordusu ve Halife Hafter'e destek amacıyla bir miting düzenledi.

Mitinge katılan grup, Türkiye'nin Libya'nın 'iç işlerine müdahale' ettiğini vurguladı.

Mitingde "Libya satılık değildir", "Türklerin nihai yenilgisine kadar devam" gibi sloganlar atıldığı öğrenildi.

Gösteride AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Başbakanı Feyiz el Serrac'ı hedef alan posterler ve sloganların bulunduğu dövizler taşındı.

Eylemciler, ülkenin doğusunda konuşlu güçlerin lideri Halife Hafter'in fotoğraflarını taşıdı ve Hafter'e desteklerini bildirdi.

Sağlık görevlileri, koronavirüs nedeniyle protesto alanının girişinde eylemcilere maske dağıttı.