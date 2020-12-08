Libya'da Türk gemisine el konuldu

Reuters ajansı, Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun Jamaika bandıralı bir Türk gemisine el koyduğunu duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka'nın, 9'u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatıyla birlikte Derne Limanı yakınlarında alıkonulduğunu bildirdi.

Türkiye'yi ateşkesi bozmaya çalışmakla suçlayan Mismari, ordu birliklerine 'provokasyonlara gelmeme talimatı verdiklerini' söylemişti.