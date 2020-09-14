Libya'da Tobruk merkezli hükümet protestoların ardından istifa etti

Libya'nın doğusunda yer alan geçici hükümet, Bingazi'de protestocuların hükümet binalarını karargahını ateşe vermesinden saatler sonra istifa etti. Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrol ettiği El-Marj, Sabha ve El-Beyda kentlerinde de protestolar patlak verdi.

Yolsuzluğa ve kötü yaşam koşullarına karşı günlerce süren protestoların ardından, Tobruk'daki hükümet istifasını Pazar günü duyurdu.

Başbakan Abdullah Abdurrahman el-Tani, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi başkanı Akile Salih İsa'ya istifayı sundu.

Doğudaki Tobruk hükümeti, Libya Ulusal Ordusu tarafından başkent Trablus'un kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı 14 aylık saldırının ardından önemli ölçüde zayıfladı. AKP destekli Ulusal Muthabakat Hükümeti (UMH) şu anda şehri hala elinde tutmakta.