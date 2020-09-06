Libya'da taraflar müzakerelere başlıyor

Libya’da geçtiğimiz ay ateşkes ilan eden Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Libya Ulusal Ordusu’ndan heyetlerin bugün Fas’ta bir araya geleceği iddia edildi.

AFP’nin Faslı diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, tarafları temsil eden beşer kişilik heyetler müzakereler için Fas’ın başkenti Rabat’ın güneyinde bulunan bir tatil tesisinde buluşacak.

Libyalı kaynaklara göre, müzakereler için belirlenen ön şartlar nedeniyle görüşmeler henüz UMH ve LUO tarafından resmen duyurulmadı.

22 Ağustos’ta her iki taraf da birbirinden ayrı olarak çatışmaları durduracaklarını ve ülke çapında seçimlere gidileceğini açıklamıştı.