Libya'da 'kalıcı ateşkes' anlaşması imzalandı

Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya'da savaşan iki taraf, ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı.

BM Cenevre Ofisi'ndeki görüşmelere katılan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda bulunan General Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'nun askeri temsilcileri, anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı. Tarafların siyasi temsilcileri, gelecek ay Tunus'da yapılacak siyasi görüşmelere geçecek.

Görüşmelere arabuluculuk eden BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Turco Williams, basın toplantısında, Libya genelinde varılan tam kalıcı ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Williams, anlaşma kapsamında Libya'da savaşan tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların bugünden itibaren en fazla üç ay içinde Libya'yı terk etmek zorunda olduklarını açıkladı.

Taraflar arasında tartışmalı bölgelerde ise yeni kurulacak bir ortak polis gücü devriye gezecek.

Williams, Ras Lanuf ve Es Sider'deki petrol tesislerin en yakın zamanda üretime başlayacaklarına dair "olumlu işaretler" olduğunu söyledi.