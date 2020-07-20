Libya’da gözler ‘Petrol Hilali’nin kilit kenti Sirte'ye çevrildi

Afrika’nın en büyük petrol rezervine sahip, Akdeniz’e uzanan ülkesi Libya’da enerji ve nüfuz mücadelesi sürerken gözler her iki cephe tarafından da stratejik önemde görülen Sirte kentinde. Halife Hafter cephesine karşı son dönemde önemli mevziler ele geçiren, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Sirte’yi geri almak için harekete geçti.

Reuters ajansının görgü tanıkları ve UMH’deki askeri liderlere dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 200 araçlık bir konvoy, Akdeniz sahilindeki Misrata’dan Tavurga şehrine doğru hareket etti. Sevkıyatın, Libya’nın orta-kuzey kesimlerinde yer alan Sirte ve Cufra’yı, ülkenin doğusunda etkinliğini sürdüren, Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’ndan geri almak için başlatılan “Zafer Yolları” harekâtı kapsamında yapıldığı kaydedildi.

Trablus’la yapılan askeri anlaşma kapsamında Vattiyye Üssü’nde konuşlu bulunan TSK’nin de UMH operasyonları için bölgeye sevkıyatını sürdürdüğü bildiriliyor. UMH’ye yakın kaynaklar, Roketsan yapımı T-122 Sakarya ÇNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırıldığını ileri sürdü.

40 kilometreye kadar menzili bulunan kara konuşlu T-122’ler, Suriye’de yapılan operasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmıştı.

Hafter güçleri arasında çatışma

Öte yandan Libya Ulusal Petrol Kurumu, Hafter güçlerine bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi’ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Sirte, Libya’nın petrol ihracatının yüzde 60’ının yapıldığı “Petrol Hilali” bölgesinde yer alıyor.

Tobruk hükümeti tarafından desteklenen Hafter cephesi, başkent Trablus merkezli UMH’yi zor durumda bırakmak için bu yılın başında petrol boru hatlarını ve ihracat terminallerini kapatmıştı.

Fakat UMH’ye bağlı güçler, haziran ayından bu yana Trablus’un tamamı başta olmak üzere ülkenin batısında nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomi ve ulaşım merkezlerinde Hafter’e bağlı milislere karşı üst üste başarılar elde etti.

Ancak UMH’nin Sirte’ye doğru ilerleyişi, Hafter’le yakın işbirliği içindeki Mısır’ın müdahale uyarısı ve Rusya’nın Ankara’yla yürüttüğü diplomatik çabalar sonrasında kesintiye uğramıştı. UMH’yi, BM ve Ankara’nın yanı sıra, İtalya ve Katar da destekliyor. Tobruk merkezli General Hafter güçlerinin yanında ise Rusya, ABD ve Mısır yer alıyor. Hafter’i desteklediği yönündeki iddiaları reddeden Fransa ise Hafter’e sadece “IŞİD ile mücadelesinde destek verdiklerini” söylüyor.

AB ülkelerinden yaptırım uyarısı

Almanya, Fransa ve ve İtalya’nın liderleri, yayımladıkları ortak bir bildiri ile Libya’daki savaşa müdahale eden ve bu ülkeye silah sevkıyatı yapan ülkelere karşı yaptırım kararı alınabileceğini duyurdu. Avrupa Birliği (AB) zirvesi için Brüksel’de bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya’daki gelişmeleri değerlendirmek üzere üçlü toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride, Libya’daki iç savaşa müdahalede bulunan dış güçlere hitaben, “(Libya’ya uygulanan) silah ambargosunun deniz, kara ve hava yolu ile delinmeye devam edilmesi halinde, yaptırım uygulama seçeneğini açık tutuyoruz” denildi.