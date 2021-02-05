Libya'da geçiş yönetimi belirlendi: Dışişleri Bakanlığı'ndan 'memnuniyet' açıklaması

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yaptığı seçimde, 24 Aralık'taki seçimlere kadar ülkeyi yönetecek dört kişilik geçiş konseyini seçti.

Buna göre Başkanlık Konseyi Başkanlığı'na Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi. Konsey'de yer alacak diğer iki isim ise eski Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el Koni ve Abdullah Hüseyin el Lafi oldu.

Pazartesi gününden bu yana İsviçre'de bulunan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesinin yaptığı oylamanın ilk turunda en fazla oyu alan ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Fethi Başağa'nın listeleri son turda kaybetti.

Yapılan son tur oylamada 34'e karşı 39 oyla Dibeybe'nin listesi kazandı.

Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı "Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım, Libya'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlamaya devam edecektir."