Libya'da geçici yönetimin belirleneceği görüşmeler başladı

Libya'da Trablus ve Tobruk yönetiminden delegeler, Aralık ayında gerçekleşecek seçimler öncesinde geçici başbakan ve üç kişilik başkanlık konseyinin belirlenmesi için 5 gün sürecek görüşmelere başladı.

Üzerinde mutabakat sağlanmış adaylar listesi üzerinden isimlerin belirleneceği görüşmeler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Libya Temsilcisi Stephanie Williams'ın arabuluculuğuyla yapılıyor. Geçici yönetimin, 24 Aralık tarihinde gerçekleşecek seçimler öncesinde devlet kurumlarını yeniden yapılandırması ve ülkeyi yönetmesi bekleniyor.

Taraflar, bu görüşmelerde alınacak kararlara dönük bir referandum gerçekleştirmesi yönünde de mutabakat sağladı.

3 kişilik başkanlık konseyi üyeliği seçimleri için 24 aday yarışacak. Üyeler, batıda Tarblusgarp, doğuda Sirenayka ve güneybatıda Fezan bölgeleri temsilcilerinden seçilecek. 21 adayın yarıştığı başbakanlık seçimlerindeyse başbakan olacak kişinin, oyların yüzde 70'ini alması gerekiyor.

Libya'nın çeşitli bölgelerinden temsilcilerin de yer aldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de öldürülmesinden bu yana Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana ülke yönetimi ikiye bölünmüş durumda.