Libya'da Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna Trablus'ta ateş açıldığı, Başağa'nın saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Başağa'nın kentin batısında bulunan Canzur bölgesindeki evine gittiği sırada konvoyuna bir araçtan ateş açıldığı, Başağa'nın korumalarının saldırganlardan birinin öldürdüğü, diğer ikisini ise gözaltına aldığı bildirildi.

Fethi Başağa, BM gözetiminde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin geçiş hükümeti için yaptığı seçimde başbakan adayı olmuş ancak seçilememişti.

Yapılan oylamada Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti. Başağa daha sonra seçilen Abdulhamid Dibeybe yönetimine destek açıklamaları yapmıştı.