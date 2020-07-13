Libya Ulusal Ordusu'ndan petrol sahaları ve limanlarla ilgili açıklama

Libya'nın doğusunu kontrol eden, Halife Hafter’in komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu Cumartesi gecesi ülkedeki limanların ve petrol sahalarının açılmasıyla ilgili önemli bir açıklama yayımladı.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Tümgeneral Ahmed Mismari tarafından yapılan açıklamada, limanların ve petrol sahalarının açılması için uluslararası toplumla yapılacak görüşmelerde Libyalı aşiretlerin ve Libya halkının adil taleplerini yansıtan üç şart koşulacağı belirtildi. Mismari’nin Libya halkının kendilerine verdiği yetki çerçevesinde belirlediklerini savunduğu ve LUO’nun ancak yerine getirilmelerinin ardından limanların ve petrol sahalarının açılmasına izin vereceğini belirttiği üç şart şöyle:

İlk olarak, petrol gelirlerinin bütün Libya halkına ve tüm Libya şehirleri ile bölgelerine adil bir şekilde dağıtılması için uluslararası güvenceye sahip sarih bir mekanizmayla, üçün bir ülkede bütün gelirlerin yatırılacağı bir hesabın açılması.

İkinci olarak, bu gelirlerin terörizmin ve paralı askerlerin finansmanına gitmemesini, bunlardan sadece Libya halkının faydalanmasını ve ülkenin zenginliklerini üzerinde sadece Libyalıların hak sahibi olmasını sağlayacak şeffaf bir mekanizmanın kurulması ve uluslararası harcama garantilerinin getirilmesi.

Üçüncü olarak, son yıllarda petrol gelirlerinin nerelere harcandığının, kimlerin bunlardan yararlanmasının engellendiğinin ortaya çıkarılabilmesi ve israfa neden olanların sorumlu tutulabilmesi için Trablus’ta bulunan Libya Merkez Bankası hesaplarının incelenmesi.

Afrika'nın en fazla petrol üreten ülkesi olan Libya'da pek çok petrol sahası, NATO'nun 2011 yılında ülkeye gerçekleştirdiği müdahalenin ardından başlayan istikrarsızlık, çatışma ve iç savaş ortamı nedeniyle üretime kapatılmış durumda. Petrol ihracatının günde 1,1 milyon varilden 100 bin varile kadar gerilediği ülkede Hafter'e bağlı birliklerin petrol üretimini durdurmasına destek veren doğulu aşiretler, Haziran ayı sonunda petrol üretiminin yeniden başlaması için uluslararası müzakerelerin yürütülmesinde de Hafter'i desteklediklerini açıklamıştı.