Libya Ulusal Ordusu: Çad sınırında savaş hazırlığındayız

Mareşal Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin ölümünden sonra Çad sınırına yakın güneydoğu Kufra bölgesinde savaşa hazırlığını artırdığını açıkladı.

Çarşamba günü, Libya Ulusal Ordusu kuvvetlerini Çad sınırına göndermeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

Bugünse yapılan açıklamada "Kufra Bölgesindeki tüm kara ve hava kuvvetlerinin savaşa hazırlığı artırıldı" denildi.

Ordu, bölgedeki güvenlik ve istikrarı baltalamaya yönelik her türlü girişimi engellemek için yeterli güç ve teçhizata sahip olduğunu söyledi.

Salı günü arka arkaya altıncı kere Çad Cumhurbaşkanı seçilen İdris Debi isyancılarla girdiği bir çatışmada cephede ölmüştü.