Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Meclis Genel Kurulu tezkerenin kabulünü Twitter üzerinden duyurdu.
Haber Merkezi
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Libya tezkeresinin uzatılması kabul edildi
Libya'ya Türk askerinin gönderilmesini izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi 18 ay uzatıldı.
Haber Merkezi
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Meclis Genel Kurulu tezkerenin kabulünü Twitter üzerinden duyurdu.