Libya tezkeresinin uzatılması kabul edildi

Libya'ya Türk askerinin gönderilmesini izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin süresi 18 ay uzatıldı.

Haber Merkezi

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu tezkerenin kabulünü Twitter üzerinden duyurdu.

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Libya tezkeresi 18 ay uzatılıyor